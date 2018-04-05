Метизная торговая компания , Метизы , МТК , Проволока - крепеж | 05 апреля 2018 г. | 11:44
Прогноз изменения цен на метизы в мае
По предварительным прогнозам аналитиков Метизной торговой компании, цены на низкоуглеродистую проволоку и гвозди в мае возрастут в пределах 1-1,5%. Саморезы подорожают ориентировочно на 2%. Цены на остальной крепеж, вероятнее всего, останутся без изменений.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 19
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