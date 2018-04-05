Прогноз изменения цен на метизы в мае

По предварительным прогнозам аналитиков Метизной торговой компании, цены на низкоуглеродистую проволоку и гвозди в мае возрастут в пределах 1-1,5%. Саморезы подорожают ориентировочно на 2%. Цены на остальной крепеж, вероятнее всего, останутся без изменений.