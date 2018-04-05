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Ижорские заводы | 05 апреля 2018 г. | 11:28

Ижорские заводы приступили к отгрузке оборудования для Яйского НПЗ

Ижорские заводы приступили к отгрузке оборудования для Яйского НПЗ

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, перешли к завершающей стадии изготовления и приступили к отгрузке частей колонного оборудования для Яйского НПЗ.

Контракт на изготовление и поставку реакторного и колонного оборудования для комплекса комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1 для Яйского НПЗ был подписан зимой 2017 года с АО «НефтеХимСервис», инвестором строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода. По условиям контракта Ижорские заводы изготавливают две крупногабаритные колонны: деизопентанизации и супер деизогексанизации.

Обязательства по контракту предусматривают доставку оборудования на площадку заказчика. Доставка будет осуществляться железнодорожным транспортом. Кроме того, по условиям контракта специалисты Ижорских заводов выполнят сборку колонн на монтажной площадке заказчика с одновременной их установкой в вертикальное положение на подготовленные фундаменты.

Введение комбинированной установки переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1 на площадке Яйского НПЗ позволит наладить выпуск автомобильного бензина класса 5 (Евро-5).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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