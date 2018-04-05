На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» выделят 60 млрд руб.

Около 60 млрд руб. выделено на ремонт и модернизацию авиационного крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца, так как нижним порогом суммы, которую ранее называли в СМИ, было 20 млрд руб.

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что в ходе ремонта и модернизации «Адмирал Кузнецов» получит новые элементы энергетического оборудования и комплексы противовоздушной обороны класса «Панцирь-М».

«Адмирал Кузнецов уже размещён на заводе. В мае месяце работы уже будут начаты. У него будет улучшена противовоздушная оборона. Там будут поставлены новые комплексы "Панцирь" морского исполнения, - рассказал господин Виктор Бурсук. - Кроме того, там будет заменено энергетическое оборудование: новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты. Новые системы посадки, наблюдения, управления и так далее».