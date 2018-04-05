Новолипецкий комбинат организует мероприятия к годовщине Великой Победы
Новолипецкий металлургический комбинат, основная производственная площадка Группы НЛМК, примет участие в мероприятиях к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Накануне праздника на предприятии пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Работникам и ветеранам комбината раздадут более 22 тысяч ленточек - символов памяти о войне.
В предпраздничные дни руководители предприятия и ветеранской организации поздравят на дому бывших работников комбината - заслуженных ветеранов войны. Каждому из них вручат подарки. Денежную помощь выплатят всем участникам и инвалидам войны, вдовам и труженикам тыла. Помощь от комбината на проведение праздничных мероприятий также получат областной, городской и районные Советы ветеранов.
3 мая при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в городском дворце культуры прошел гала-концерт традиционного конкурса патриотической песни «Крылья Победы». Призы для победителей предоставил НЛМК.
8 мая Новолипецкий комбинат организует праздничные концерты для жителей Октябрьского округа Липецка. Концерты начнутся в 18-00 рядом со школами №68 и №69. Лучшие городские творческие коллективы и солисты исполнят для липчан популярные песни военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу.
9 мая в 10-30 на пл. И.В.Франценюка начнется праздничный митинг с участием работников и ветеранов комбината. Он завершится возложением цветов к Мемориалу новолипчан, павшим в годы Великой Отечественной войны. После этого в парке НЛМК для липчан организуют концертную программу. Полевые кухни предложат всем желающим солдатскую кашу. Праздничные мероприятия в Парке НЛМК пройдут до 14-00.
Традиционно часть сотрудников НЛМК 9 мая присоединится к городскому шествию «Бессмертного полка», которое начнется в 11-30 с пл. Победы.
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