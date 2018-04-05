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УГМК , Учалинский ГОК , модернизация оборудования | 05 апреля 2018 г. | 11:11

На Учалинский рудник прибыла новая техника

На Учалинский рудник прибыла новая техника

На Учалинский подземный рудник Учалинского ГОКа (входит в УГМК) поступил новый погрузчик Sandvik LH514. Он стал третьим по счету, поступившим на рудник по плану модернизации оборудования за последние три года. Стоимость машины превышает 40 млн руб.

Машина с дизельным двигателем мощностью 348 л.с. и грузоподъемностью 14 т предназначена для работы в подземных условиях, а именно для выемки руды и породы и их погрузки в автосамосвал. В целях безопасности погрузчик оборудован системой дистанционного управления: при проведении сложных погрузочных работ в очистном пространстве машинист управляет машиной при помощи пульта дистанционного управления, находясь на безопасном расстоянии.

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«Особенность нового погрузчика – это наличие системы аварийного растормаживания. В случае поломки машины в очистном пространстве, можно произвести ее “расторможку”, не входя в кабину: на специальный крюк накидывается трос, тормоз автоматически снимается с блокировки, затем погрузчик можно отбуксировать в зону техобслуживания», – пояснил заместитель начальника участка Учалинского подземного рудника Марсель Амиров.

Максимальная скорость движения погрузчика составляет 32 км/ч, но в подземных выработках она не превышает 10 км/ч. Для удобства маневрирования в шахте машина имеет автоматический и механический режимы управления, 4 передачи переднего и заднего хода. Машинисты также отмечают комфортные условия работы: герметичную кабину с системой кондиционирования, салонные фильтры очистки воздуха, хорошую шумоизоляцию.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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