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Автомобильная промышленность | 05 апреля 2018 г. | 13:05

Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома до 2025 г.

Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома до 2025 г.

Правительство России утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства.

Цель стратегии – создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.

Утвержденной стратегией обозначаются такие цели, как удовлетворение отечественными производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и ее компонентов, наращивание технологических компетенций отечественных производителей за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.

Кроме того, одной из целей стратегии является «выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники», а также стимулирование спроса на такую технику, организация послепродажного обслуживание и создание необходимой инфраструктуры.

Стратегией также предусматривается создание технологических консорциумов в качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала. Такие консорциумы «будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами».

Реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России.

Источник: RNS
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