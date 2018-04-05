Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома до 2025 г.

Правительство России утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства.

Цель стратегии – создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.

Утвержденной стратегией обозначаются такие цели, как удовлетворение отечественными производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и ее компонентов, наращивание технологических компетенций отечественных производителей за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.

Кроме того, одной из целей стратегии является «выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники», а также стимулирование спроса на такую технику, организация послепродажного обслуживание и создание необходимой инфраструктуры.

Стратегией также предусматривается создание технологических консорциумов в качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала. Такие консорциумы «будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами».

Реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России.