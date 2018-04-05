ТАНТК им. Г.М. Бериева , ОАК , Авиастроение | 05 апреля 2018 г. | 12:06
ТАНТК им. Г.М. Бериева передал очередной самолет Ту-142МК ВМФ России
3 мая 2018 г. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК) передал авиации ВМФ очередной капитально отремонтированный на предприятии дальний противолодочный самолет Ту-142МК с бортовым номером «54».
Самолет получил собственное имя «Владимир Дубинский» в честь полковника Владимира Ивановича Дубинского - первого командира 76-го отдельного противолодочного авиационного полка ВВС Северного флота.
После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МК был передан экипажу морской авиации Краснознаменного Северного флота и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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