Switch to English
Цинк , ЮАР , Vedanta Resources , новые проекты | 05 июля 2018 г. | 06:36

Vedanta построит цинкоплавильный завод в ЮАР

Vedanta построит цинкоплавильный завод в ЮАР
Индийская компания Vedanta Resources, являющаяся вторым по величине интегрированным производителем цинка в мире после Glencore, объявила о намерении построить в Южной Африке завод по выпуску рафинированного металла мощностью 250 тыс. т в год.

Предприятие должно быть размещено на руднике Gamsberg в провинции Северный Кейп, который планируется ввести в эксплуатацию в середине текущего года. В течение 12 месяцев он должен выйти на плановую мощность — 250 тыс. т цинка в концентрате в год.

Строительство цинкового завода сделает Gamsberg полностью интегрированным производителем металла, сосредоточившим все операции от добычи и обогащения руды до получения рафинированного цинка. В настоящее время в ЮАР цинк только добывают, после того как компания Exxaro Resources в 2011 г. закрыла свое плавильное предприятие из-за убытков.

Стоимость проекта строительства завода оценивается в $700-800 млн. При этом Vedanta уже инвестировала в Gamsberg порядка $400 млн. Поэтому в компании рассматривают альтернативный вариант расширения мощностей действующего цинкового завода Skorpion на юге Намибии, чтобы перерабатывать на нем концентрат из ЮАР.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 10

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

05.04.2018
В Гвинее анонсирован новый крупный проект
26.04.2018
Перу рассчитывает на $20 млрд. инвестиций за пять лет
23.04.2018
Литиевой отрасли нужно $10-12 млрд. на десять лет
18.04.2018
Индийская компания будет добывать больше меди в Замбии
17.04.2018
Турецкая компания построит интегрированный меткомбинат
04.12.2018
На ЧЦЗ получен индий высокой чистоты впервые в мире (видео)
04.12.2018
Компания из ОАЭ увеличит производительность алжирского меткомбината
04.11.2018
Индийской Vedanta не разрешили увеличить мощность медеплавильного комбината
04.09.2018
Канадская Teck Resources будет расширять мощность медного рудника в Чили
04.05.2018
Китайская компания начинает строительство металлургического комплекса в Боливии
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter