Vedanta построит цинкоплавильный завод в ЮАР
Предприятие должно быть размещено на руднике Gamsberg в провинции Северный Кейп, который планируется ввести в эксплуатацию в середине текущего года. В течение 12 месяцев он должен выйти на плановую мощность — 250 тыс. т цинка в концентрате в год.
Строительство цинкового завода сделает Gamsberg полностью интегрированным производителем металла, сосредоточившим все операции от добычи и обогащения руды до получения рафинированного цинка. В настоящее время в ЮАР цинк только добывают, после того как компания Exxaro Resources в 2011 г. закрыла свое плавильное предприятие из-за убытков.
Стоимость проекта строительства завода оценивается в $700-800 млн. При этом Vedanta уже инвестировала в Gamsberg порядка $400 млн. Поэтому в компании рассматривают альтернативный вариант расширения мощностей действующего цинкового завода Skorpion на юге Намибии, чтобы перерабатывать на нем концентрат из ЮАР.
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