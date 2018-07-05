Vedanta построит цинкоплавильный завод в ЮАР

Индийская компания Vedanta Resources, являющаяся вторым по величине интегрированным производителем цинка в мире после Glencore, объявила о намерении построить в Южной Африке завод по выпуску рафинированного металла мощностью 250 тыс. т в год.

Предприятие должно быть размещено на руднике Gamsberg в провинции Северный Кейп, который планируется ввести в эксплуатацию в середине текущего года. В течение 12 месяцев он должен выйти на плановую мощность — 250 тыс. т цинка в концентрате в год.

Строительство цинкового завода сделает Gamsberg полностью интегрированным производителем металла, сосредоточившим все операции от добычи и обогащения руды до получения рафинированного цинка. В настоящее время в ЮАР цинк только добывают, после того как компания Exxaro Resources в 2011 г. закрыла свое плавильное предприятие из-за убытков.

Стоимость проекта строительства завода оценивается в $700-800 млн. При этом Vedanta уже инвестировала в Gamsberg порядка $400 млн. Поэтому в компании рассматривают альтернативный вариант расширения мощностей действующего цинкового завода Skorpion на юге Намибии, чтобы перерабатывать на нем концентрат из ЮАР.