Алюминий , Бокситы , Глинозем , Гвинея , Нидерланды , новые проекты | 05 апреля 2018 г. | 11:18
В Гвинее анонсирован новый крупный проект
Инициатором проекта выступает зарегистрированная в Нидерландах компания MetalCorp Group, занимающаяся международной торговлей сырьем для черной и цветной металлургии, поставками металлов и производством алюминия в Германии. Ее подразделение Societe des Bauxites de Guinee планирует вложить в проект около $1,4 млрд.
Новый производственный комплекс должен начать работу в конце 2022 г. На предприятии планируется добывать 3 млн. т бокситов в год для экспорта и 5 млн. т в год — для собственного производства глинозема.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 21
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