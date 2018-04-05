Switch to English
Китай , китайская металлургия | 05 апреля 2018 г. | 12:40

В Китае прогнозируют улучшение конъюнктуры рынка стали

В Китае прогнозируют улучшение конъюнктуры рынка стали
Как сообщает CFLP Steel Logistics Professional Committee, значение индекса PMI, отражающего ожидания менеджеров по закупкам, достигло в апреле текущего года в китайской металлургической отрасли 51,7 пунктов. Это на 1,1 п.п. больше, чем в марте.

Значение PMI для рынка стали КНР уже второй месяц подряд превышает границу в 50 пунктов, которая отделяет ожидаемый рост от спада.

Эти благоприятные ожидания базируются, прежде всего, на новых внутренних заказах. Значение этого субиндекса достигло по итогам апреля 55,9 пунктов, что отражает, в первую очередь, подъем в строительной отрасли. В первом квартале 2018 г. инвестиции в недвижимость составили в Китае 2,13 трлн. юаней ($339,1 млрд.), на 10,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Это рекордные темпы роста за последние три года.

Китайские металлурги ожидают, что в этом месяце складские запасы будут уменьшаться. Значение соответствующего субиндекса впервые с начала года опустилось ниже отметки 50 пунктов. Объем производства будет умеренно расти. При этом правительство продолжает ограничительную политику, требуя закрытия предприятий, не выполняющих экологические стандарты.

Экспортную конъюнктуру китайские металлурги оценивают лучше, чем в предыдущем месяце, - 45,6 пунктов против 40,9 в марте. Однако ожидается, что внешние заказы все равно продолжат сокращаться.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 32

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

28.04.2018
Американская компания угрожает закрыть завод из-за стальных тарифов
28.04.2018
Три метзавода в Китае остановлены из-за плохой экологии
28.04.2018
Chalco предсказывает высокие темпы роста потребления алюминия в Китае
27.04.2018
Китайская провинция Гуандун ужесточает экологические стандарты для металлургов
24.04.2018
В ЕС сохранены пошлины на китайские тросы
23.04.2018
Прежде всего, экономика. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (15-22 апреля 2018 г.)
20.04.2018
Спор по стальной и алюминиевой продукции между Китаем и США продолжает развиваться в ВТО
19.04.2018
В США обвинили Китай в субсидировании экспорта алюминиевых сплавов
19.04.2018
Тайвань готов ограничить импорт стали из Китая по указке США
18.04.2018
В китайской металлургии будет расти доля ЭДП
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter