В Китае прогнозируют улучшение конъюнктуры рынка стали

Как сообщает CFLP Steel Logistics Professional Committee, значение индекса PMI, отражающего ожидания менеджеров по закупкам, достигло в апреле текущего года в китайской металлургической отрасли 51,7 пунктов. Это на 1,1 п.п. больше, чем в марте.

Значение PMI для рынка стали КНР уже второй месяц подряд превышает границу в 50 пунктов, которая отделяет ожидаемый рост от спада.

Эти благоприятные ожидания базируются, прежде всего, на новых внутренних заказах. Значение этого субиндекса достигло по итогам апреля 55,9 пунктов, что отражает, в первую очередь, подъем в строительной отрасли. В первом квартале 2018 г. инвестиции в недвижимость составили в Китае 2,13 трлн. юаней ($339,1 млрд.), на 10,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Это рекордные темпы роста за последние три года.

Китайские металлурги ожидают, что в этом месяце складские запасы будут уменьшаться. Значение соответствующего субиндекса впервые с начала года опустилось ниже отметки 50 пунктов. Объем производства будет умеренно расти. При этом правительство продолжает ограничительную политику, требуя закрытия предприятий, не выполняющих экологические стандарты.

Экспортную конъюнктуру китайские металлурги оценивают лучше, чем в предыдущем месяце, - 45,6 пунктов против 40,9 в марте. Однако ожидается, что внешние заказы все равно продолжат сокращаться.