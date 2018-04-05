Вьетнам сократил импорт стали

По данным таможенной службы Вьетнама, за первые четыре месяца текущего года в страну поступило из-за рубежа 4,2 млн. т стальной продукции на общую сумму порядка $3 млрд. Это на 24,6% меньше по тоннажу и на 6,4% меньше по стоимости, чем в тот же период предыдущего года.

Снижение объемов вьетнамского импорта стали объясняется, прежде всего, расширением собственного производства. В частности, в прошлом году во Вьетнаме заработал первый в стране металлургический комбинат Formosa Ha Tinh, выпускающий горячекатаный листовой прокат, который ранее приходилось полностью ввозить из-за рубежа.

Наиболее массовым видом стальной продукции во Вьетнаме остается арматура. В январе-апреле текущего года ее было произведено 3,2 млн. т. Это на 8,8% больше, чем в тот же период 2017 г.

В 2017 г. вьетнамский импорт стали составил около 15 млн. т на общую сумму более $9 млрд. Из них почти 7 млн. т стоимостью $4,1 млрд. поступило из Китая.