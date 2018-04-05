Вьетнам , статистика , импорт стали | 05 апреля 2018 г. | 11:36
Вьетнам сократил импорт стали
Снижение объемов вьетнамского импорта стали объясняется, прежде всего, расширением собственного производства. В частности, в прошлом году во Вьетнаме заработал первый в стране металлургический комбинат Formosa Ha Tinh, выпускающий горячекатаный листовой прокат, который ранее приходилось полностью ввозить из-за рубежа.
Наиболее массовым видом стальной продукции во Вьетнаме остается арматура. В январе-апреле текущего года ее было произведено 3,2 млн. т. Это на 8,8% больше, чем в тот же период 2017 г.
В 2017 г. вьетнамский импорт стали составил около 15 млн. т на общую сумму более $9 млрд. Из них почти 7 млн. т стоимостью $4,1 млрд. поступило из Китая.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 23
Просмотров: 23
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.