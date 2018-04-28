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Анонс конференций , стальные трубы , Королевский трубный завод , Загорский трубный завод | 28 апреля 2018 г. | 16:34

Рынок стальных труб в ожидании изменений

Рынок стальных труб в ожидании изменений

В Москве 21-22 мая пройдет очередная ежегодная 8-я Общероссийская конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт".

В ходе конференции участники рынка обсудят проблемы производства и потребления стальных сварных и бесшовных труб в России и за рубежом, оценят баланс производственных мощностей, их влияние на структуру рынка нашей страны, состояние рынков сырья для производства стальных электросварных и бесшовных труб, проанализируют стратегии развития производителей труб России и стран СНГ, их инвестиционную и сбытовую политику, региональные рынки стальных труб.

Кроме того эксперты исследуют особенности организации складской металлоторговли трубной продукцией в России и конкурентные стратегии крупнейших игроков спотового рынка.

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Свои выступления и презентации представят руководители и топ-менеджеры таких компаний как ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Загорского ТЗ, РосНИТИ, ФРТП, ММК, НТЗ ТЭМ-ПО, Королевского ТЗ, Ижорской трубной компании, А ГРУПП, Брок-Инвест-Сервис, Ариэль-Металл, ПК ДИА и другие. Программа конференции

В мероприятии примут участие более 100 руководителей и специалистов металлургических и трубных компаний, металлотрейдеров, поставщиков оборудования, представителей отраслей - потребителей металлопродукции. Список участников постоянно дополняется

Во второй день конференции, 22 мая, состоится экскурсионно-ознакомительная поездка на площадку Королевского трубного завода в Ивантеевке и на Загорский трубный завод (Сергиев Посад).

Зарегистрироваться для участия можно здесь

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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