Рынок стальных труб в ожидании изменений

В Москве 21-22 мая пройдет очередная ежегодная 8-я Общероссийская конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт".

В ходе конференции участники рынка обсудят проблемы производства и потребления стальных сварных и бесшовных труб в России и за рубежом, оценят баланс производственных мощностей, их влияние на структуру рынка нашей страны, состояние рынков сырья для производства стальных электросварных и бесшовных труб, проанализируют стратегии развития производителей труб России и стран СНГ, их инвестиционную и сбытовую политику, региональные рынки стальных труб.

Кроме того эксперты исследуют особенности организации складской металлоторговли трубной продукцией в России и конкурентные стратегии крупнейших игроков спотового рынка.

Свои выступления и презентации представят руководители и топ-менеджеры таких компаний как ТМК, ОМК, ЧТПЗ, Загорского ТЗ, РосНИТИ, ФРТП, ММК, НТЗ ТЭМ-ПО, Королевского ТЗ, Ижорской трубной компании, А ГРУПП, Брок-Инвест-Сервис, Ариэль-Металл, ПК ДИА и другие. Программа конференции

В мероприятии примут участие более 100 руководителей и специалистов металлургических и трубных компаний, металлотрейдеров, поставщиков оборудования, представителей отраслей - потребителей металлопродукции. Список участников постоянно дополняется

Во второй день конференции, 22 мая, состоится экскурсионно-ознакомительная поездка на площадку Королевского трубного завода в Ивантеевке и на Загорский трубный завод (Сергиев Посад).

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