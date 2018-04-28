Switch to English
Региональная металлоторговля России , Годовой конгресс РСПМ , Конгресс РСПМ | 28 апреля 2018 г. | 16:23

Участники Российского Союза поставщиков металлопродукции собираются на ежегодный Конгресс

Участники Российского Союза поставщиков металлопродукции собираются на ежегодный Конгресс

Исполнительная дирекция РСПМ продолжает подготовку к Ежегодному Конгрессу Российского союза поставщиков металлопродукции, который 8-9 июня пройдет в Сочи.

Заканчиваются проработки последних оргвопросов. Традиционно, участников мероприятия ждет насыщенная программа.

8 июня состоится пленарное заседание, в ходе которого руководители компаний-членов РСПМ выступят на темы:
- оценка текущего состояния и перспектив развития производства и потребления чёрных и цветных металлов в России;
- о региональных рынках и развитии дистрибуции металлопродукции;
- о развитии сервисных услуг и металлообработки;
- о тенденциях развития компаний-членов Союза, их взаимодействии и сотрудничестве на рынке металлов.

Новости по теме
17 апреля 2018 г. Рост цен на рынке металлов усиливается

Далее пройдут выборы руководящих органов Союза и решение организационных вопросов (выполнение программы работы Союза за прошедший год, план основных мероприятий и бюджет на 2 п/г 2018 года и 1 п/г 2019 года, организационные вопросы и др.).

На следующий день, 9 июня, состоится заседание вновь избранного Совета РСПМ, на котором будут обсуждения:
- об итогах прошедшего Годового Конгресса РСПМ и высказанных в его ходе предложений и замечаний;
- направлений работы Союза по стимулированию потребления различных видов металлопродукции на ближайший год;
- о предстоящих конкурсах «Лучшая металлобаза России», «Лучший СМЦ России» и «Лучшая сбытовая сеть». Избрание председателей конкурсных комиссий.

Кроме деловой программы, участников Конгресса также ждет спортивная и развлекательная составляющая.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 22

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

24.04.2018
Компания Стальтранс открыла два новых филиала
19.04.2018
В Петербурге обсудили тенденции развития рынка металлов СЗФО
17.04.2018
Рост цен на рынке металлов усиливается
05.04.2018
УТК-Сталь: развитие сервисных возможностей и поддержка отечественного производителя
05.04.2018
ЕВРАЗ Металл Инпром открыл подразделение в Благовещенске
30.03.2018
«Мечел-Сервис» продолжает автоматизировать систему учета на складах
19.03.2018
Уралсибмет открыл металлобазу в Красноярске
12.03.2018
Королевский ТЗ расширяет сбытовую сеть
07.03.2018
Склад Металлсервиса в Капотне будет реконструирован
05.03.2018
А ГРУПП открывает новый филиал
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter