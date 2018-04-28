На «Карельском окатыше» смонтирована новая дробилка мелкого дробления

На комбинате «Карельский окатыш» (входит в Северсталь), закончил монтаж новой дробилки мелкого дробления. Срок ее эксплуатации – около 12 лет.

Дробилка произведена на Уралмашзаводе и оснащена двигателем мощностью в 500 кВт. Производительность такого оборудования - 600 т руды в час и более.

У машин есть преимущества как в механической части, так и в системе автоматики. Например, датчики контроля амортизации при необходимости сбавляют нагрузку руды на дробилку. На агрегатах установлены универсальные механизмы поворота, которые позволяют за считанные минуты проводить регулирование размера разгрузочной щели. Автоматический режим работы дробилки позволяет выводить все данные на экран пульта управления.

«Мы убедились, что это надежные машины. Они удобны и просты в обслуживании. В монтаже дробилки нам помогали сотрудники «Уралмашзавода», что позволило оперативно устранять все недочеты», - отметил начальник участка дробления управления производства концентрата и окатышей Александр Шкирмонтов.

Всего на Карельском окатыше работают восемь дробилок мелкого дробления. Пять машин уже заменили, еще три модернизируют, когда истечет срок их эксплуатации.