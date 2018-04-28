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Выставки , конференции МСС , металлоконстркуции'2018 | 28 апреля 2018 г. | 16:05

Через месяц в Москве стартует форум "Металлоконструкции'2018"

Через месяц в Москве стартует форум

Через месяц в Москве начнет свою работу 3-я Международная специализированная выставка "Металлоконструкции'2018", посвященная широкому кругу вопросов производства, применения металлоконструкций и металлоизделий, проектированию объектов на основе решений из стали и алюминия.

Четыре дня, с 29 мая по 1 июня в ЦВК "Экспоцентр" производители стальных конструкций, дистрибьюторы оборудования, поставщики строительного металлопроката и потребители стальной и алюминиевой металлопродукции будут представлять свою продукцию, технологии и решения.

В выставке примут участие более 120 ведущих компаний металлостроительной отрасли.

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Свои возможности представят:

• производители металлоконструкций - Курганстальмост, Волжский ЗСК, Краснодарский ЗМК, БелЭнергоСтрой, Новинский ЗМК, Металлинвест-ЗМК, Челябинский ЗМК, ЗМК Пулково, СПК-Чимолаи, др.;
• производители ЛСТК и сэндвич-панелей - Теплант, ГП "Стальные конструкции", Казанские стальные профили, АРСК Металл, ПМК, ЗЛК Лекор, ИНСИ и др.;
• поставщики металлопроката и производители трубной продукции - ММК, ОМК, ММК-МЕТИЗ, Мечел-Сервис, Северсталь-метиз, Королевский ТЗ, А ГРУПП ,ЕВРАЗ Металл Инпром, и др.;
• проектные организации - ЦНИИПСК им. Мельникова, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Трансстройпроект, АРСС, БелЭнергоСтрой и др;
• производители и дистрибьюторы оборудования - Вебер комеханикс, Вименс, Альта-Транс, Вектор Групп, Маштехника и др.

Деловая программа выставки будет включать свыше 15 мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов. Центральным деловым событием станет 3-я Общероссийская конференция "Стальные конструкции: состояние и перспективы", которая состоится 30 мая. Ее ключевыми темами станут применение металлоконструкций в мире и России, современные технологии стального строительства, перспективы применения современных видов металлопроката в строительстве. Аудитория конференции - руководители и специалисты компаний-производителей металлоконструкций, поставщики металлопроката, дистрибьюторы оборудования, представители проектных организаций.

Приглашаем Вас принять активное участие в работе выставки и использовать это событие для решения Ваших коммерческих и технических вопросов!

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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