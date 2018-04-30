Два мира, две экономики, два будущих. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (22-29 апреля 2018 г.)

Сложным месяцем был апрель, а вот Майские праздники рынок все-таки встречает на оптимистичной ноте. В последнюю неделю прекратилось падение цен на стальную продукцию в Турции, а китайские металлурги вышла на траекторию роста не только внутри страны, но и по экспортным контрактам. В России при сохранении всех трудностей есть неплохие шансы на активизацию внутреннего спроса в мае.

Китайский рынок стали поднимается под влиянием сразу трех факторов. Во-первых, в стране все-таки пошел сезонный подъем в строительном секторе, а местные банки благодаря снижению нормы резервирования, похоже, увеличили объемы финансирования проектов. Так или иначе, складские запасы проката в сбытовой системе сократились более чем на 20% по сравнению с рекордно высокими показателями затоваренности второй половины марта.

Во-вторых, специалисты высказывают меньше опасений по поводу возможной торговой войны между США и Китаем. На американцев, похоже, весьма отрезвляюще действуют твердость оппонента и его готовность дать реальный отпор. В Сирии они подняли великую шумиху, идучи на рать, а в результате отбомбились осторожно и аккуратно, дабы не задеть ничего важного. Точно так же, когда китайские власти заявили, что готовы ответить на американские пошлины собственными, США как-то согласились с тем, что торговые противоречия надо решать путем переговоров.

Интересно, что визиты в Вашингтон французского президента Макрона и германской «канцлерин» Меркель не дали никаких внятных результата. Оба европейских политика сообщили, что поговорили о том, о сем, ни до чего не договорились, ничего не добились, а решать все равно будет хозяин Белого Дома Дональд Трамп. Это относится, в частности, и к стальным тарифам. Ранее еврокомиссар по конкуренции Сесилия Мальмстрем потребовала, чтобы США отменили их для Евросоюза без всяких условий. На что Трамп просто напомнил об американском дефиците в торговле с ЕС в размере свыше $150 млрд. в год и намекнул, что неплохо было бы его подсократить. А заодно увеличить долю европейских стран в финансировании НАТО.

Впрочем, вернемся к Китаю. Третья причина повышения цен на стальную продукцию на местном рынке заключается в сохраняющихся ограничениях на выплавку стали по природоохранным мотивам. Как раз в конце апреля власти города Сюйчжоу в провинции Цзянсу, одного из самых «грязных» в Китае, потребовали закрытия трех металлургических предприятий совокупной мощностью 4,25 млн. т стали в год до тех пор, пока они не научатся выполнять экологические нормативы. Кстати, эти меры привели к некоторому сокращению выплавки чугуна в стране по итогам первого квартала. А вот производство стали в электропечах резко подскочило.

Сложно сказать, настолько устойчивым окажется этот рост, но китайские компании в последнее время приступили к подъему экспортных котировок. Это уже привело к заметному подорожанию заготовки в странах Юго-Восточной Азии. На очереди, очевидно, горячекатаный прокат. В течение всего апреля он занимал на региональном рынке низкоценовую нишу. И заменить его в ней некому.

В Турции экономика, по-видимому, начала приспосабливаться к новым реалиям — приближающимся досрочным выборам и понижению курса национальной валюты по отношению к доллару. Впрочем, падение лиры завершилось 11-12 апреля (к слову сказать, практически одновременно с падением рубля). С тех пор турецкая валюта сохраняет стабильность, а в последние дни даже слегка укрепилась. В результате турецкие металлургические компании смогли остановить спад на национальном рынке арматуры и возобновили закупки металлолома. Вероятно, это поспособствует укреплению и заготовки российского производства на Ближнем Востоке.

Правда, турецкое правительство решило таки взять дурной пример со США и Евросоюза и заявило о начале собственного защитного расследования по импорту широкого сортамента стальной продукции. Хотя, с другой стороны, что ему еще оставалось?! Введение каких-либо ограничений в ЕС, во-первых, ставит Турцию под удар, поскольку не допущенная в Европу продукция может запросто завернуть в Турцию. А, во-вторых, Евросоюз является для турецких компаний важнейшим рынком сбыта, и даже частичная его потеря может дорого обойтись местным металлургам. В этой связи свое расследование может использоваться для торга с Европейской комиссией.

Вообще, возведение новых протекционистских барьеров на мировом рынке стали представляет собой весьма тревожную тенденцию. Особенно, если учесть, что порядка 40% стали, произведенной в России, направляется за рубеж. Однако паниковать и причитать о будущих потерях еще рано. Прежде всего, введение тарифов и квот в таких крупных импортирующих сталь регионах как США, Евросоюз и Турция, отнюдь не означает, что местные производители смогут быстро занять места зарубежных поставщиков. Некоторая продукция у них просто не выпускается, что-то не представляет особого интереса.

Так, в США уже более 4 тыс. потребителей стальной продукции обратились в Министерство торговли с просьбой вывести приобретаемые ими импортные материалы из-под действия тарифов. Эта страна в обозримом будущем не обойдется без закупок за рубежом широкого сортамента стальной продукции — от нефтегазовых труб до горячекатаного проката и слябов. Точно такая же ситуация сложилась и в странах ЕС, где ведущие региональные производители листовой продукции считают приоритетным рынком сбыта автопром и уделяют гораздо меньше внимания другим сегментам.

Наконец, тарифы — это прямой путь к повышению цен. Стоимость некоторых видов стальной продукции в США уже выросла в достаточной степени, чтобы иностранные компании смогли продолжить поставки на американский рынок невзирая на пошлины. Возможно, то же самое произойдет и в ЕС, если там начнут серьезно щемить импорт. Правда, пока что прокат в странах Евросоюза, скорее, дешевеет, но это вызвано ухудшением экономической ситуации в регионе.

Российский рынок стали встречает май на ценовом подъеме, хотя выглядит он весьма искусственным. Металлургические компании анонсировали подорожание арматуры, фасона и листового проката по майским контрактам, но в качестве единственной более-менее веской причины могли указать только понижение курса рубля. Их экспортные котировки в течение всего апреля ослабевали, а спрос на стальную продукцию внутри страны явно ниже нормы. Из-за этого дистрибьюторским компаниям, послушно меняющим цифры в прайс-листах, весьма сложно осуществить реальное повышение. Все участники рынка надеются только на то, что в мае видимое потребление все-таки пойдет вверх.

Между тем, мы уже почти дожили до инаугурации прежнего-нового президента, за которой должны... ну должны же... последовать какие-то перемены. И в персональном составе правительства, и, самое главное, в экономической политике. Конечно, премьер-министр может по-праву гордиться тем, что руководимый им кабинет не допустил обвала в 2015-2016 гг. и запустил процессы импортозамещения, а инфляция упала до рекордно низкой отметки за всю историю постсоветской России, но нынешнее положение отечественной экономики никак нельзя считать оптимальным. Ни стратегий, ни денег, ни роста... И ощутимо растущее недовольство бизнес-сообщества.

Хотя на самом деле современная российская экономика производит некое двойственное впечатление. Она словно разделилась на две почти не пересекающиеся друг с другом части. В одной из них создают самое совершенное в мире оружие, строят атомные электростанции (включая плавучие) и уникальные заводы (очередной проект гигантского газоперерабатывающего комплекса под Петербургом как раз на прошлой неделе был анонсирован «Газпромом»), прокладывают мост из Тамани к Керчи, разрабатывают новые военные и гражданские самолеты и двигатели к ним, внедряют новые уникальные марки стали для нефтегазовых труб, строительства и машиностроения...

Этот список можно продолжать достаточно долго. Но в России есть и другая экономика, которой пока, можно сказать, просто больше. В ней крайне тяжело начать любое новое дело из-за бюрократических проволочек, рейдерства и хронической нехватки финансирования, государственные контракты на тендерах достаются не тем, кто реально может выполнить заказ, а «нужным» людям. Банки там не кредитуют реальный сектор, а если что-то и дают, то под слишком высокий процент, потребительский рынок нищ и беден, а сервис остается дорогим и ненавязчивым.

Подобная двойственность начинает, признаться, напоминать последние советские годы. При всех проблемах и маразмах тех лет от них нам достались огромные заделы и по инфраструктуре, и по оборонным технологиям, и по кадрам. Но тогда отсталая экономика «съела» передовую, а страна скатилась в глубокий кризис 90-х. Чтобы эта ситуация не повторилась, необходимо, чтобы в этот раз наши лидирующие отрасли смогли подтянуть к себе отстающих.

Надо отметить, что в российском правительстве это, похоже, видят. Во всяком случае, президент уже не первый год советует оборонным предприятиям шире осваивать производство потребительских товаров, причем не кастрюль и пресловутых титановых лопат, как во времена недоброй памяти «конверсии» конца 80-х, а конкурентоспособной на российском и даже мировом рынке современной высокотехнологичной продукции.

Сейчас идет обсуждение новых крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры. Одним из них, очевидно, станет строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» с возможным продлением до станции Тихоново — к Набережным Челнам, ИнноКаму, ОЭЗ «Алабуга». По-видимому, вскоре будут объявлены и другие инициативы, направленные на ускорение роста российской экономики.

Но главным здесь, пожалуй, должен быть не столько рост, сколько расширение той самой «первой» экономики — ее передовых секторов, выпускающих продукцию мирового уровня и нуждающихся в высококвалифицированных специалистах мирового класса. Перелом произойдет только тогда, когда она станет в стране открыто доминирующей, установит в качестве общепризнанных свои стандарты оплаты труда, качества продукции, технической оснащенности. Для этого также необходимо будет развивать образование и здравоохранение, строить вокруг благоустроенную среду обитания, скреплять страну высокоскоростными железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами и сетью аэропортов.

Машиностроение, металлургия — это те отрасли, в которых постепенно растет доля передовой экономики. Надо только двигаться дальше по этому пути — быстро и не останавливаясь.

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