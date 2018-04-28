Строимость газопровода "Сила Сибири" превысила 1 трлн руб.

Строительство газопровода "Сила Сибири" оценивается в 1,1 трлн руб., сообщил начальник управления департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьев в ходе телефонной конференции.

По его словам, освоение Чаяндинского месторождения оценивается в 450 млрд руб., строительство Амурского газоперерабатывающего завода — в 950 млрд.

В мае 2014 г. Газпром и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа по восточному маршруту. Договор, заключенный на 30 лет, предполагает ежегодную поставку 38 млрд м3 газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 г.

Строительство газоперерабатывающего завода в районе города Свободный в Амурской области началось в октябре 2015 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 г. Амурский ГПЗ будет крупнейшим в мире производителем гелия. По "Силе Сибири" на предприятие будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.