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Крымский мост , Мостостроение | 28 апреля 2018 г. | 13:35

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки Крымского моста

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки Крымского моста

Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.

Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.

В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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