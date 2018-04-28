Крымский мост , Мостостроение | 28 апреля 2018 г. | 13:35
Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки Крымского моста
Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.
Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.
В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 27
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