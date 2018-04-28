Итоги апреля на мировом рынке стали

Во второй декаде апреля в Китае все-таки начался сезонный подъем в строительной отрасли. Благодаря ему пошли на снижение избыточные складские запасы стальной продукции, стартовал рост цен. Вначале он наблюдался, главным образом, на внутреннем рынке, но к концу апреля китайские компании подняли и экспортные котировки на заготовку, сортовой и листовой прокат.

В прошедшем месяце на большинстве региональных рынков наблюдался относительно низкий спрос на прокат, в результате чего котировки на него находились под давлением. Отчасти это объяснялось воздействием сезонных факторов. Но основные проблемы мирового рынка стали связаны с макроэкономикой и США.

Цены на стальную продукцию в США, правда, поднялись уже до такой степени, что многим зарубежным компаниям становится выгодно продолжать поставки своей продукции на этот рынок невзирая на 25%-ный тариф. Но под влиянием агрессивных действий США и в других странах рассматривается возможность тотальной защиты своей металлургической промышленности от внешней конкуренции.