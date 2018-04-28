Стальные пошлины США , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 28 апреля 2018 г. | 13:32
Итоги апреля на мировом рынке стали
- Во второй декаде апреля в Китае все-таки начался сезонный подъем в строительной отрасли. Благодаря ему пошли на снижение избыточные складские запасы стальной продукции, стартовал рост цен. Вначале он наблюдался, главным образом, на внутреннем рынке, но к концу апреля китайские компании подняли и экспортные котировки на заготовку, сортовой и листовой прокат.
- В прошедшем месяце на большинстве региональных рынков наблюдался относительно низкий спрос на прокат, в результате чего котировки на него находились под давлением. Отчасти это объяснялось воздействием сезонных факторов. Но основные проблемы мирового рынка стали связаны с макроэкономикой и США.
- Цены на стальную продукцию в США, правда, поднялись уже до такой степени, что многим зарубежным компаниям становится выгодно продолжать поставки своей продукции на этот рынок невзирая на 25%-ный тариф. Но под влиянием агрессивных действий США и в других странах рассматривается возможность тотальной защиты своей металлургической промышленности от внешней конкуренции.
- На протяжении большей части апреля в Турции падали внутренние цены на сортовой и листовой прокат при низком спросе, и только в самом конце месяца начались какие-то изменения к лучшему. Это дает надежду на прекращение спада экспортных котировок на продукцию российских компаний — заготовку и горячекатаные рулоны. Рост в Турции и Китае может способствовать восстановлению в регионах Ближнего Востока и Восточной Азии.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 56
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