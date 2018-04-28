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Стальные пошлины США , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 28 апреля 2018 г. | 13:32

Итоги апреля на мировом рынке стали

Итоги апреля на мировом рынке стали
Основным итогом апреля на мировом рынке стали оказалась «смена знака». Если ранее большинство специалистов предсказывали на текущий год высокие темпы роста глобальной экономики и ожидали повышения цен на стальную продукцию, то теперь оптимизм из прогнозов практически исчез. Угроза торговых войн и резкое усиление политической напряженности в мире вследствие деструктивных действий США подорвали экономическую стабильность. Теперь нужно принимать усилия, чтобы просто избежать спада.
  • Во второй декаде апреля в Китае все-таки начался сезонный подъем в строительной отрасли. Благодаря ему пошли на снижение избыточные складские запасы стальной продукции, стартовал рост цен. Вначале он наблюдался, главным образом, на внутреннем рынке, но к концу апреля китайские компании подняли и экспортные котировки на заготовку, сортовой и листовой прокат.
  • В прошедшем месяце на большинстве региональных рынков наблюдался относительно низкий спрос на прокат, в результате чего котировки на него находились под давлением. Отчасти это объяснялось воздействием сезонных факторов. Но основные проблемы мирового рынка стали связаны с макроэкономикой и США.
  • Цены на стальную продукцию в США, правда, поднялись уже до такой степени, что многим зарубежным компаниям становится выгодно продолжать поставки своей продукции на этот рынок невзирая на 25%-ный тариф. Но под влиянием агрессивных действий США и в других странах рассматривается возможность тотальной защиты своей металлургической промышленности от внешней конкуренции.
  • На протяжении большей части апреля в Турции падали внутренние цены на сортовой и листовой прокат при низком спросе, и только в самом конце месяца начались какие-то изменения к лучшему. Это дает надежду на прекращение спада экспортных котировок на продукцию российских компаний — заготовку и горячекатаные рулоны. Рост в Турции и Китае может способствовать восстановлению в регионах Ближнего Востока и Восточной Азии.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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