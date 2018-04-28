Американская компания угрожает закрыть завод из-за стальных тарифов

Американский производитель нержавеющих и специальных сталей и сплавов компания Allegheny Technologies (ATI) заявила, что будет вынуждена закрыть завод Midland в штате Пенсильвания, если не добьется исключения из-под действия стальных тарифов для необходимой ей импортной продукции.

В ноябре 2017 г. ATI создала совместное предприятие с китайской Tsingshan Group, в рамках которого она будет получать ежегодно 300 тыс. т нержавеющих слябов с завода китайской компании в Индонезии для прокатки на Midland с целью получения нержавеющих горячекатаных рулонов шириной 60 дюймов (1524 мм).

Как заявляет ATI, она подала заявку в Министерство торговли США, чтобы получить для этой продукции освобождение от действия 25%-ных тарифов. Иначе ей придется снова остановить завод, который простаивал с января 2016 г. по начало 2018 г., и уволить порядка 100 его работников.

По данным ATI, в США объем возможного производства нержавеющих слябов для получения 60-дюймового листа составляет менее 100 тыс. т в год. Поэтому адекватно заменить импортную продукцию невозможно. По словам генерального директора ATI Рича Харшмана, заявка компании дает «сильные основания» для получения освобождения от тарифов.

Министерство торговли США сообщило о принятии прошения компании только в конце апреля, хотя ATI заявляла о намерении подать ее еще в марте. Теперь у Министерства есть 90 дней на вынесение своего вердикта.