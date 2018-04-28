Евросоюз ожидает распространения на него американских стальных тарифов с 1 мая

Как заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом 27 апреля, никакого соглашения о продлении срока действия освобождения германских и европейских поставщиков стали и алюминия от американских тарифов достигнуто не было.

По словам Ангелы Меркель, стороны обменялись мнениями по этому вопросу в ходе переговоров, окончательное же решение будет принимать президент США. Сам же Трамп отметил, что США имеют в торговле с Евросоюзом дефицит в размере $151 млрд. в год, который так или иначе необходимо сокращать.

Ранее глава европейской металлургической ассоциации Eurofer Аксель Эггерт заявил, что считает все более маловероятным исключение европейских компаний из-под действия американских стальных тарифов. А экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу заметил, что другим странам нужно идти на уступки, чтобы сохранить прежние условия поставок стальной и алюминиевой продукции в США.

Между тем, как отмечает CNBC, источники, приближенные к президентской администрации, утверждают, что отсрочка может быть продлена и после 1 мая для отдельных стран, с которыми идут торговые переговоры. В частности, такая привилегия может быть предоставлена Канаде и Мексике, с которыми интенсивно обсуждаются поправки к договору о создании блока НАФТА. В то же время, нет никаких данным о том, как идут дела с Бразилией, Аргентиной и Австралией.

CNBC подтверждает, что взамен на освобождение из-под действия тарифов американские представители требуют введения квот на экспорт стальной и алюминиевой продукции в США. При этом для каждой страны конкретные условия определяются индивидуально.