Взрывпрому Юга Кузбасса - 20 лет

Коллектив предприятия «Взрывпром Юга Кузбасса» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Мечел») 29 апреля отметит свой 20-летний юбилей.

«Взрывпром Юга Кузбасса» специализируется на производстве взрывчатых веществ и ведении взрывных работ. Взрывчатые вещества поставляются на все разрезы «Южного Кузбасса» (в 2017 году использовали 12,3 тыс. т взрывчатки) и на другие угольные предприятия Кузбасса.

Сегодня компания активно опробует новые составы взрывчатых веществ, современные схемы инициирования взрывной сети и другие технологии, позволяющие уменьшить сейсмическое воздействие, улучшить качество дробления горных пород.

Например, на разрезе «Томусинский» при производстве взрывов применяются неэлектрические системы инициирования с электронным замедлением, которые позволяют уменьшить количество серий взрывов и объем использованных взрывчатых веществ без ущерба для качества подготовки очистного фронта. Кроме того, используется укрывной материал геотекстиль, он позволяет исключить разлет осколков и повреждение объектов, находящихся неподалеку.

В 2017 г. компания закончила модернизацию пункта разгрузки железнодорожных вагонов. Основной компонент взрывчатых веществ – селитра – теперь разгружается с помощью крана и хранится в мягких контейнерах. Учет продукции стал более удобным.

«По уровню применяемых технологий, качеству продукции и уровню подготовки специалистов «Взрывпром Юга Кузбасса» – одно из лучших предприятий России в своей сфере деятельности», – отметил управляющий директор Южного Кузбасса Виктор Скулдицкий.