Авиакомпания «Северсталь» обновляет авиапарк

Авиапредприятие «Северсталь» заключило контракт на покупку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью 11 млрд. рубл. Программа обновления авиапарка предприятия будет реализована до 2022 г. Уже на 2018 г. запланирована поставка и ввод в эксплуатацию трех новых самолетов нового поколения.

«Северсталь - успешная в своем сегменте авиакомпания, которая в последние годы показывает устойчивые результаты пассажиропотока. В 2017 г. услугами авиапредприятия воспользовались более 230 тысяч человек. Компания видит потенциал для дальнейшего развития, при этом уделяя большое внимание вопросам безопасности и комфорта пассажиров. Поэтому мы приняли решение об обновлении авиапарка предприятия. По мере поставки новых современных самолетов, текущие суда будут выводится из эксплуатации. Мы надеемся, что замена авиапарка также позволит обеспечить прирост пассажиропотока, а также придаст дополнительный стимул развитию туристической инфраструктуры Вологодчины», – отметил генеральный директор Северстали Александр Шевелев.

Поставка первого самолета запланирована на октябрь 2018 г. Ввод в эксплуатацию – на ноябрь того же года. Самолет вместительностью до 100 пассажиров способен выполнять перелеты на расстояние более 4 тыс. км. Руководство авиапредприятия будет прорабатывать возможность открытия новых направлений на летний сезон 2019 г.

Sukhoi Superjet 100 – ближнемагистральный пассажирский самолет нового поколения, разработанный и производимый компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полет состоялся в мае 2008 г. Sukhoi Superjet 100 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями SaM 146. На сегодняшний день SSJ100 сертифицирован АР МАК, европейской EASA и несколькими национальными авиационными властями.