МФ ОЦО Металлоинвеста признан «Открытием года»

Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) компании «Металлоинвест» победил в конкурсе «Лучший ОЦО» в номинации «Открытие года». Конкурс был проведен MSB Events совместно с НП «Объединение Общих Центров Обслуживания» - единственной в России официальной ассоциацией ОЦО. Награждение состоялось в рамках бизнес-встречи «Общие Центры Обслуживания. Развитие современного центра обслуживания в эпоху Digital-технологий». Это уже вторая профессиональная награда МФ ОЦО в 2018 г.: в марте МФ ОЦО завоевал награду «Лучший запуск ОЦО» в конкурсе «Лучший ОЦО России и СНГ 2017», организованном порталом CFO-Russia.ru и Prosperity Media.

Площадка MSB Events традиционно собирает первых лиц и руководство центров обслуживания для обмена передовыми практиками по повышению эффективности ОЦО и диджитализации бизнеса. На конференции лидеры ведущих ОЦО обсудили тенденции ближайшего будущего: новые технологии в HR, машинное обучение, инновационные системы управления бизнес-процессами, внедрение роботизации, когнитивные системы, инновации в электронном документообороте и ряд других актуальных вопросов. Управляющий директор «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) Элина Бойченко выступила в качестве ведущей и эксперта первой половины дня конференции, а также приняла участие в круглом столе на тему «Построение ОЦО и перевод новых функций в МФЦ».

«Актуальные темы стали предметом для дискуссий и обмена опытом руководителей крупнейших центров обслуживания России, Украины, Казахстана и международных центров, расположенных на территории РФ, таких как Capgemeni, Nestle, Mars, AB inBev. Сегодня актуальна тема четвертой индустриальной революции (Industry 4.0) – цифровизация, искусственный интеллект, машинное обучение и это уже не дань моде, а реальные кейсы которыми обмениваются эксперты. Мы стараемся быть в лидерах цифровой трансформации и выстраиваем системный подход, при котором интегрируем новые инструменты в бизнес-процессы», - отметила Элина Бойченко.

Создание МФ ОЦО – одно из основных направлений комплексной корпоративной программы цифровой трансформации бизнеса Industry 4.0, запущенной Металлоинвестом в 2016 г. Целями программы являются повышение эффективности бизнес-процессов, снижение трудозатрат на выполнение операций, повышение точности планирования и качества контроля за исполнением планов, обеспечение прозрачности учета и своевременности принятия решений.