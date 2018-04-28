На «Святогоре» за эвакуацию конвертерных газов теперь отвечают мощные дымососы

В металлургическом цехе комбината "Святогор" (входит в УГМК) введены в эксплуатацию две тягодутьевые машины ГД-31-М производства Красногвардейского машиностроительного завода (Свердловская область).

Внедрение данного оборудования стало возможным благодаря реализации на предприятии программы технического перевооружения системы очистки конвертерных газов металлургического производства.

Новые агрегаты включены в технологическую цепочку эвакуации конвертерных газов металлургического производства. Данные дымососы установлены за электрофильтрами, отвечающими за очистку газов от пыли, и транспортируют очищенные конвертерные газы в сернокислотный цех на переработку – для получения серной кислоты. Максимальная производительность каждой тягодутьевой машины ГД-31-М составляет 450 тыс. м3/ч.

Ещё на этапе изготовления данных агрегатов специалисты Святогора посещали завод-изготовитель для проведения промежуточного контроля процесса изготовления, качества сварки и ведения технологического процесса сборки оборудования. Параллельно велось устройство фундаментов под агрегаты внушительных размеров. К примеру, масса машин составляет 16 т, а диаметр рабочего колеса каждого дымососа – 3 100 мм. Тщательный контроль осуществлялся и на этапе монтажа. По окончании сборки представители завода-изготовителя выполнили пусконаладочные работы и динамическую балансировку данных агрегатов.