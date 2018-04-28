На ЧТПЗ состоялось годовое общее собрание акционеров

27 апреля прошло годовое общее собрание акционеров Челябинского трубопрокатного завода, в котором приняли участие акционеры и их представители, владеющие 98,3% от общего числа голосующих акций.

На заседании принято решение распределить чистую прибыль 2017 г. в полном размере и часть чистой прибыли прошлых лет (по стандарту РСБУ) на общую сумму 5,46 млрд руб. на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составляет 11,56 рублей. Также акционеры утвердили новую редакцию Устава Общества и одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам собрания акционеров утвержден состав Совета директоров, в который вошли Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский. В состав Ревизионной комиссии переизбраны Анна Бородаенко, Алексей Голованов, Игорь Митин. В качестве независимых аудиторов финансовой отчетности утверждены компании «Аудит-Классик» по стандарту РСБУ - Делойт и Туш СНГ - по стандарту МСФО.

Представители ЧТПЗ примут участие в работе конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которую журнал "Металлоснабжение и сбыт" проведет 21-22 мая в Москве.