Производители и поставщики черных и цветных металлов скоро встретятся в Сочи

Исполнительная дирекция РСПМ продолжает подготовку к Ежегодному Конгрессу Российского союза поставщиков металлопродукции, который 8-9 июня пройдет в Сочи.

На этой неделе руководители компаний-членов РСПМ и ведущих отечественных металлургических предприятий получили приглашения для участия в главном годовом событии Союза.

С целью формирования мнения о деятельности РСПМ и для выработки основных направлений его развития и программы работы Союза на II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года им также была выслана анкета (доступна по ссылке ), которую необходимо заполнить до 22 мая т.г. и представить в исполнительную дирекцию по э/почте mail@rspm.ru или ad@rspm.ru.

Заканчиваются проработки последних оргвопросов. Традиционно, участников мероприятия ждет насыщенная программа.

Так, 8 июня состоится пленарное заседание, в ходе которого руководители компаний-членов РСПМ выступят на темы:

- оценка текущего состояния и перспектив развития производства и потребления чёрных и цветных металлов в России;

- о региональных рынках и развитии дистрибуции металлопродукции;

- о развитии сервисных услуг и металлообработки;

- о тенденциях развития компаний-членов Союза, их взаимодействии и сотрудничестве на рынке металлов.

Далее пройдут выборы руководящих органов Союза и решение организационных вопросов (выполнение программы работы Союза за прошедший год, план основных мероприятий и бюджет на 2 п/г 2018 года и 1 п/г 2019 года, организационные вопросы и др.).

На следующий день, 9 июня, состоится заседание вновь избранного Совета РСПМ, на котором будут обсуждения:

- об итогах прошедшего Годового Конгресса РСПМ и высказанных в его ходе предложений и замечаний;

- направлений работы Союза по стимулированию потребления различных видов металлопродукции на ближайший год;

- о предстоящих конкурсах «Лучшая металлобаза России», «Лучший СМЦ России» и «Лучшая сбытовая сеть». Избрание председателей конкурсных комиссий.

Кроме деловой программы, участников Конгресса также ждет спортивная и развлекательная составляющая.

Подробная информация о Ежегодном Конгрессе РСПМ, заявка на участие