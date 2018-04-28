Switch to English
Спортинг | 28 апреля 2018 г. | 10:48

Приглашаем пострелять и насладиться природой

Приглашаем пострелять и насладиться природой

12 мая в подмосковном стрелково-охотничьем комплексе «Бисерово-Спортинг» состоится турнир по стрельбе из охотничьих ружей по летающим тарелочкам на Кубок и призы Металл-Экспо.

В соревнованиях по спортингу примут участие руководители и специалисты металлургических и металлоторговых компаний, производители металлоконструкций и потребители металлопродукции.

Приглашаем всех любителей охоты и спортивной стрельбы со своими семьями на подмосковную природу, с удовольствием провести субботний день в кругу коллег и товарищей!

Подробная информация о турнире

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 28

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

23.05.2017
Представители МСС поборются за звание меткого стрелка
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter