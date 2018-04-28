Приглашаем пострелять и насладиться природой

12 мая в подмосковном стрелково-охотничьем комплексе «Бисерово-Спортинг» состоится турнир по стрельбе из охотничьих ружей по летающим тарелочкам на Кубок и призы Металл-Экспо.

В соревнованиях по спортингу примут участие руководители и специалисты металлургических и металлоторговых компаний, производители металлоконструкций и потребители металлопродукции.

Приглашаем всех любителей охоты и спортивной стрельбы со своими семьями на подмосковную природу, с удовольствием провести субботний день в кругу коллег и товарищей!

Подробная информация о турнире