АвтоВАЗ , автомобилестроение | 28 апреля 2018 г. | 10:45
АвтоВАЗ остановит конвейер на 11 дней в мае
АвтоВАЗ остановит конвейер на 11 дней – с 3 по 14 мая – в связи с корпоративным отпуском. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск, сообщили на АвтоВАЗе.
В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей, отметили в АвтоВАЗе.
«В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей Lada, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки», — пояснили представители «АвтоВАЗа».
Источник: RNS
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Просмотров: 21
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