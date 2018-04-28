Switch to English
АвтоВАЗ , автомобилестроение | 28 апреля 2018 г. | 10:45

АвтоВАЗ остановит конвейер на 11 дней в мае

АвтоВАЗ остановит конвейер на 11 дней в мае

АвтоВАЗ остановит конвейер на 11 дней – с 3 по 14 мая – в связи с корпоративным отпуском. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск, сообщили на АвтоВАЗе.

В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей, отметили в АвтоВАЗе.

«В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей Lada, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки», — пояснили представители «АвтоВАЗа».

Источник: RNS
Просмотров: 21

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Новости по этой теме:

27.04.2018
АвтоВАЗ продолжает экспансию продаж LADA
27.04.2018
Стальные тарифы для Канады и Мексики будут зависеть от договоренности по автопрому
26.04.2018
КамАЗ завершает программу локализации кабин
25.04.2018
Выпуск грузовиков европейских марок в России вырос вдвое
25.04.2018
Автозавод «Урал» поставит компании «Транснефть» 57 вездеходов
25.04.2018
АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на новые автомобили
23.04.2018
В Азербайджане будет создано сборочное производство автомобилей ГАЗ
23.04.2018
КамАЗ запустит беспилотные перевозки
20.04.2018
АвтоВАЗ впервые в 2018 г. отзывает автомобили Lada
19.04.2018
КамАЗ начнет продажи нового вездехода в середине 2018 г.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter