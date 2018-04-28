На Дальнем Востоке появятся новые горнодовыющие оловорудные предприятия

Правительство РФ постановило дополнительно включить в границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае 20 земельных участков с целью осуществления инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий. Соответствующее постановление было размещено в субботу на сайте кабинета министров, сообщает ТАСС.

"В целях реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой подписанным постановлением в границы ТОР "Комсомольск" дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края", - говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление внесено Минвостокразвития России.

Отмечается, что в результате реализации указанных проектов объем частных инвестиций превысит 9,5 млрд рублей и будет создано более 950 рабочих мест.