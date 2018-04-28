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Олово , Дальний Восток | 28 апреля 2018 г. | 10:42

На Дальнем Востоке появятся новые горнодовыющие оловорудные предприятия

На Дальнем Востоке появятся новые горнодовыющие оловорудные предприятия

Правительство РФ постановило дополнительно включить в границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае 20 земельных участков с целью осуществления инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий. Соответствующее постановление было размещено в субботу на сайте кабинета министров, сообщает ТАСС.

"В целях реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой подписанным постановлением в границы ТОР "Комсомольск" дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Постановление внесено Минвостокразвития России.

Отмечается, что в результате реализации указанных проектов объем частных инвестиций превысит 9,5 млрд рублей и будет создано более 950 рабочих мест.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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