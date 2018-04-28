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Китай , Экология , закрытие мощностей , электрометаллургия | 28 апреля 2018 г. | 10:47

Три метзавода в Китае остановлены из-за плохой экологии

Три метзавода в Китае остановлены из-за плохой экологии
Власти г. Сюйчжоу, крупного промышленного центра в провинции Цзянсу, потребовали приостановки работы трех металлургических предприятий в городе из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды. Сообщается, что заводы будут закрыты, пока не смогут выполнить ужесточившиеся в прошлом году экологические нормативы.

Провинция Цзянсу, в которой, в частности, расположен г. Шанхай, занимает второе место в Китае по объемам выплавки стали. В Сюйчжоу расположены металлургические предприятия совокупной производительностью около 13 млн. т в год. Три завода, чье функционирование приостановлено, могут выплавлять вместе до 4,25 млн. т в год.

Как отмечают китайские источники, причиной столь жесткого решения местных властей является проваленная в городе экологическая политика. В то время как в 2017 г. правительство страны потребовало снизить на 20% содержание в воздухе вредных для здоровья частичек пыли размером 2,5 микрон (PM2.5), в Сюйчжоу этот показатель, наоборот, увеличился на 10% и достиг в апреле 2018 г. 110 мкг на куб. м. При этом, по данным китайского National Environmental Monitoring Centre, к концу текущего года он должен быть уменьшен до 60 мкг.

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Все предприятия, которых коснулся запрет, выплавляют сталь из чугуна, получаемого в доменных печах. По мнению местных специалистов, борьба правительства КНР за экологию способствует расширению в стране электрометаллургического производства, которое считается менее «грязным».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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