Избран новый состав Правления ОСК

Решением Совета директоров АО «ОСК» от 22 февраля избран новый состав Правления компании. В состав коллегиального исполнительного органа вошли десять руководителей корпорации. Правление Объединенной судостроительной корпорации избрано в следующем составе: Рахманов А.Л. – президент АО «ОСК» (на основании пункта 16.4 Устава АО «ОСК» президент Общества является Председателем Правления по должности); Антонов И.А. – вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»; Бобрицкий Э.В. – директор департамента управления персоналом АО «ОСК»; Бузинов А.В. – вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК»; Дикий А.В. – директор департамента ВТС АО «ОСК»; Колодяжный Д.Ю. – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»; Нейгебауэр А.Ю. – вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК»; Поллыева Д.Р. – вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью АО «ОСК»; Стругов Л.В. – первый вице-президент АО «ОСК»; Федоров В.П. – вице-президент по безопасности АО «ОСК».