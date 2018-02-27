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Судостроение , ОСК | 27 февраля 2018 г. | 17:23

Избран новый состав Правления ОСК

Избран новый состав Правления ОСК

Решением Совета директоров АО «ОСК» от 22 февраля избран новый состав Правления компании. В состав коллегиального исполнительного органа вошли десять руководителей корпорации.

Правление Объединенной судостроительной корпорации избрано в следующем составе:

Рахманов А.Л. – президент АО «ОСК» (на основании пункта 16.4 Устава АО «ОСК» президент Общества является Председателем Правления по должности);

Антонов И.А. – вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»;

Бобрицкий Э.В. – директор департамента управления персоналом АО «ОСК»;

Бузинов А.В. – вице-президент по МТО и управлению поставками АО «ОСК»;

Дикий А.В. – директор департамента ВТС АО «ОСК»;

Колодяжный Д.Ю. – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»;

Нейгебауэр А.Ю. – вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК»;

Поллыева Д.Р. – вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью АО «ОСК»;

Стругов Л.В. – первый вице-президент АО «ОСК»;

Федоров В.П. – вице-президент по безопасности АО «ОСК».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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