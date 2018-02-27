Аганнефтегазгеология модернизирует производственную инфраструктуру

ОАО МПК "Аганнефтегазгеология" (дочернее добывающее предприятие ПАО НК "РуссНефть", входящего в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева) завершило работы по модернизации и техническому перевооружению блочной кустовой насосной станции ДНС-28 Егурьяхского лицензионного участка (Нижневартовский район).

Реконструкция объекта велась в рамках программы капитального строительства. Планом работ предусматривались замена устаревшего оборудования, строительство нового блока плавного пуска, прокладка кабельных линий 6кВ, усовершенствование автоматизации системы управления технологическими процессами. Реализация проекта позволила предприятию оптимизировать процессы добычи и подготовки нефти.

Ранее на кустовой площадке №4 Егурьяхского месторождения введена в эксплуатацию установка предварительного сброса воды (УПСВ). Новая установка проводит сброс подтоварной воды в поглощающие скважины, тем самым снижая объемы жидкости, поступающей на ДНС-28.

Работы по техническому перевооружению объектов промышленной инфраструктуры Егурьяхского месторождения продолжаются. На стадии завершения проектирование работ по модернизации системы АСУТП газопоршневой электрической станции нефтепромысла.