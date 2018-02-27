В апреле в Ташкенте пройдет 1-я международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018»

Первая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018» будет проходить с 25 по 27 апреля 2018 года в Дворце творчества молодежи, ул. Мустакиллик, 2, г. Ташкент, Узбекистан. Торжественная церемония открытия начнется 25 апреля в 10:00 в вышеуказанном комплексе. Ожидается участие делегации правительств двух стран, членов Кабинета министров, руководителей субъектов России и Узбекистана, руководителей муниципальных образований, представителей деловых кругов, а также аккредитованных в Узбекистане членов дипкорпуса.

Организатором выставки является ОАО «Зарубеж-Экспо». Мероприятие проводится под патронатом ТПП РФ, при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития, Минпромторга, Российского экспортного центра, других ведомств России, а также Посольства и Торгового представительства РФ в Узбекистане. К выставке ожидается повышенный интерес деловых кругов и экспортно-ориентированных компаний РФ. По данным Российского экспортного центра Узбекистан занимает первое место в ренкинге перспективных для экспорта стран.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 488 от 24.04.2017 г. Первая международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018 включена в перечень ключевых конгрессно-выставочных мероприятий с государственной поддержкой. На участие в выставке будет предоставлена субсидия на регистрационный взнос, включение в каталог выставки, аренду площади, застройку, дополнительное оборудование, доставку выставочных образцов до места проведения мероприятия и обратно, печать рекламных материалов и презентацию компании.

Выставка организуется с целью содействия дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Россией и Узбекистаном, диверсификации форм и направлений экономического сотрудничества, расширения сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, а также продвижения экспортной продукции российских предприятий и организаций на рынок Узбекистана. В составе российской экспозиции будет представлена экспортно-ориентированная инновационная продукция и услуги, перспективные разработки предприятий, вузов и научных организаций, инвестиционные проекты регионов. Состоятся презентации новейших разработок в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, транспорте, телекоммуникациях и связи, горнодобывающей промышленности, химической промышленности, медицине и фармацевтике, других высокотехнологичных отраслях.

ТПП Узбекистана выступит организатором Ташкентского бизнес форума «Перспективы развития экономического сотрудничества двух стран», который пройдет в рамках выставки 25-27 апреля 2018 г. В деловую программу включены выступление докладчиков от Правительства РФ и РУЗ, презентации регионов РФ, биржа контактов – B2B встречи, проведение тематических круглых столов.