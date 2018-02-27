НЗМК выполнил проектирование и производство магазина и торгового киоска из металлоконструкций

Производственными площадками Новинского завода металлоконструкций было выполнено проектирование и производство магазина и торгового киоска для обслуживания и обеспечения части населения бытовыми товарами в Коломенском районе Московской области.

Проектом рабочей документации при планировании здания предусмотрен магазин на 1-ом этаже. Размер магазина составляет 15х15х8,5 м, металлоемкость 450 т. Металлоконструкции запроектированы из прокатных, гнутых и сборных профилей. Горизонтальные связи по покрытию, запроектированы из круга диаметрам 24 мм. Натяжение осуществляется с помощью талрепов. Распарки - из стальных труд квадратного сечения. Затяжка перенапряженных связей произведена после установки всех элементов по периметру связи.

Пространственная система каркаса производителем разработана на расчетном комплексе "SCAD". Система показала, что уровни напряжения в элементах конструкций и перемещения узлов пространственной схемы находится в пределах допустимых норм.

Расчет конструкций осуществлен соответствии со СНиП201.07-85 "Нагрузки и воздействия" согласно заданию на проектирование.

Конструкции зданий рассчитаны но нагрузки от ограждающих конструкций стен и покрытия, выпиленных согласно разделу АС.

В процессе проектирования магазина, осуществлялось вариантное проектирование для выбора наиболее рациональной (возможно и оптимальной) конструкции или конструктивной схемы здания.

Оно является обязательным этапом в проектировании нетиповых или новых решений, что соответствуют новым или передовым достижениям отечественной или мировой строительной науки и техники.

Во время рассмотрения вариантов возможного конструктивного решения предпочтение отдавалось варианту, который выше по технико-экономическим показателями и с минимальными приведенными затратами.

Установление рационального минимума значений каждого из основных параметров здания предопределяет максимально возможное сокращение числа типоразмеров унифицированных строительных конструкций и деталей. Таким образом, достигается массовость сборных конструкций и деталей, обусловливается возможность их типизации и стандартизации и обеспечивается рентабельность работы предприятия.

Монтажные соединения выполняются но болтах М12 и М16 класса точности В класса прочности 5. Болты отличные от оказанных указаны непосредственно на узлах.

Изготовление металлоконструкции конструкций выполнено в соответствии с РОСТ 23Ш-9. Монтаж металлоконструкций выполнен в соответствии с СНиП 30301-87 "Несущие и ограждающие конструкции".