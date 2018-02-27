Неопределенное начало года

Согласно данным World Steel Association (WSA), в январе 2018 г. в 64 странах, которые в текущем году подают свою статистику в эту международную организацию, было произведено 139,4 млн. т стали, что на 0,8% превышает результат аналогичного месяца 2017 г. Средний уровень загрузки мощностей в отрасли составил 70,0% против 70,2% год назад.

Очевидно, предоставленные WSA показатели еще будут корректироваться. Для многих стран они имеют оценочный характер, причем в их число вошел и Китай. Как указывает в своем отчете ассоциация, в первом месяце текущего года китайские металлурги выплавили 67 млн. т стали против 67,58 млн. т в январе 2017 г. Но китайское Национальном бюро статистики своих данных еще не приводило.

Впрочем, скорее всего, объем выплавки стали в Китае в январе уступал прошлогоднему графику. В ряде крупных металлургических центров страны этой зимой действуют производственные ограничения. В соответствии с ними уровень загрузки мощностей металлургических комбинатов не должен превышать 50%. Кроме того, свою роль должны были сыграть и такие факторы как дефицит природного газа и неблагоприятные погодные условия на северо-востоке страны.

В «остальном мире», согласно оценкам WSA, январский объем выплавки стали достиг 72,4 млн. т, что на 2,5% больше, чем в январе 2017 г. Среднесуточное производство составило 2,335 млн. т, что является самым высоким показателем для этого месяца в истории. При этом наибольшую прибавку по сравнению с уровнем годичной давности продемонстрировал Иран — более 400 тыс. т или 25,9%.

Высокими темпами продолжают развивать свою металлургическую промышленность и такие страны как Индия, Турция и Вьетнам. Все они добились в январе существенного прироста по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — свыше 200 тыс. т.

При этом Индия, согласно данным WSA, в январе произвела 9,028 млн. т стали — всего на 20 тыс. т меньше, чем Япония, которая нарастила выпуск, но незначительно. Вполне вероятно, что в текущем году Индия выйдет на второе место в мировом рейтинге производителей стали, оттеснив японцев на одну позицию вниз.

На 200 тыс. т или на 1,4% увеличили в январе выплавку стали страны ЕС — до 14,39 млн. т. Половина этого прироста пришлась на Италию. Впрочем, определенного улучшения показателей добились металлурги и из таких стран как Германия, Франция и Польша.

В США производство стали в январе сократилось на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 6,82 млн. т. По-видимому, здесь негативную роль сыграла погода — похолодание, обрушившееся на страну в начале января.

Российские металлурги на общем фоне пока не показали существенных результатов. По оценочным данным ВТО, объем выплавки стали в январе составил 5,7 млн. т, на 3,9% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. Украина, по предварительным данным WSA, завершила январь с теми же результатами, что и в прошлом году — около 2,1 млн. т.

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