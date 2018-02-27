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Ростех , Авиаагрегат , Технодинамика | 27 февраля 2018 г. | 16:06

«Авиаагрегат» повышает качество обработки авиационой техники

«Авиаагрегат» повышает качество обработки авиационой техники

Самарское предприятие «Авиаагрегат» (входит в ГК Ростех) освоило современные высокопроизводительные механообрабатывающие станки и новейшие технологии для обеспечения производства изделий авиационной техники. Их использование позволит значительно сократить время обработки крупногабаритных деталей при серийном изготовлении.

В рамках федеральной целевой программы на предприятии было установлено шесть многокоординатных обрабатывающих центров в цех по производству крупногабаритных деталей шасси. Стоимость оборудования составила около 450 млн руб. Центры способны обрабатывать большой номенклатурный ряд выпускаемых предприятием авиационных деталей для Ил-76МД-90А, Ил-96, Як-152, Ка-62 весом до 600 кг.

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На сегодняшний день в производство запущены четырехкоординатные центры. Они позволяют обрабатывать детали из труднообрабатываемых материалов, обеспечивая необходимую геометрию, в соответствии с конструкторскими и технологическими допусками, а также требуемую шероховатость и форму поверхности изделий. За счет дополнительной горизонтальной оси поворота повышается возможность обработки деталей со сложной конфигурацией, а система настройки вылета инструмента и система привязки к детали обеспечивают быструю и точную наладку, что сокращает подготовительно-заключительное время и повышает производительность обработки.

Помимо этого, на «Авиаагрегате» происходит процесс ввода в эксплуатацию пятикоординатных центров. Их планируется использовать для чистовой и получистовой обработки сложных поверхностей корпусных деталей.

«Внедрение современных обрабатывающих центров способствует созданию гибкого, отлаженного технологического процесса, что в конечном итоге приведет к существенному снижению затрат и значительному сокращению сроков производства авиационных изделий. Особенно это важно в сегодняшней ситуации увеличения объемов производственной продукции по гособоронзаказу. В частности, внедренное оборудование и технологии обеспечат выход на серийное изготовление шасси Ил-76МД-90А до 10 комплектов в год», – отметил генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин.

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Данное оборудование приобретено в рамках первого этапа проекта по техническому перевооружению предприятия – обновления станочного парка механических цехов. Параллельно на предприятии ведутся работы по созданию современного участка вакуумной обработки на базе сварочно-термического цеха. Для его оснащения уже приобретены и сданы в эксплуатацию три вакуумные печи, установка электронно-лучевой сварки, ведутся пуско-наладочные работы по вводу линии нанесения покрытий методом газоплазменного напыления.

Всего до конца 2020 г. в рамках техперевооружения «Авиаагрегата» планируется выполнить мероприятия на общую сумму около 3,5 млрд руб. Проект предполагает создание гибких линий и диверсификацию производства механической обработки в рамках организации опытно-производственного центра; реконструкцию и техническое перевооружение участка труднообрабатываемых деталей; реконструкцию и техническое перевооружение гальванического и малярного отделений и отделения люминесцентного контроля, а также строительство нового испытательного корпуса.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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