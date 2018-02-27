Остерегайтесь мошенников

Компания А ГРУПП предупреждает: на сегодняшний день на территории РФ зарегистрированы около 300 фирм со схожими или идентичными названиями: А ГРУПП; АГРУПП; А-ГРУПП и т.п.

Отличительные особенности компании:

ИНН ООО «А ГРУПП» 7717625418, юридический адрес 129124 г. Москва, Ракетный бульвар д.16. Вся переписка по электронной почте, в том числе пересылка счетов на оплату, ведётся с почтовых ящиков, имеющих домен @agrupp.com. Адреса, контактные данные и телефоны любого филиала компании вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе контакты: http://www.agrupp.com/contacts/moscow/

Компания открыта для вопросов и предложений: info@agrupp.com, по телефону 8(495)-617-07-07.