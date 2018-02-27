Газпром нефть роботизирует процесс закупок

Газпром нефть начала реализацию проекта автоматизации закупочной деятельности, основанного на технологии промышленного интернета вещей. В его рамках алгоритмизируются и роботизируются самые трудоемкие и рутинные операции процесса закупок.

Технология была опробована на примере приобретения расходных материалов для принтеров. В ходе пилотного проекта была успешно проведена тестовая закупка комплектующих, инициированная оборудованием, и завершившаяся подписанием электронной подписью договора поставки с компанией, определенной с помощью автоматизированной процедуры отбора.

Планируется, что внедрение цифровых технологий позволит не только снизить уровень трудозатрат в сервисных процессах, но и значительно сократить сроки выполнения операций. Так, в ходе тестовой закупки время проведения процедуры сократилось с 2 недель до 48 часов, что позволило оперативно удовлетворить потребности в материально-технических ресурсах.

Помимо робота-закупщика, в компании в ближайшее время должен появиться робот-планировщик, предназначенный для автоматизации процесса формирования заявок на закупку, и робот-контролер, автоматизирующий процедуру проведения инспекционного и строительного контроля.

«Промышленный интернет вещей — это не столько высокотехнологичные устройства, сколько иная модель использования уже имеющихся устройств и информационных систем, без капитальных затрат на модернизацию оборудования позволяющая добиться значительного эффекта. Уровень автоматизации ключевых процессов в компании уже позволяет роботизировать большую часть рутинной работы, исключив риск человеческих ошибок при ее выполнении, повысить прозрачность и эффективность операций, при этом снизив их стоимость», — отметил начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Константин Кравченко.

