КМЭЗ завершил модернизацию цеха электролиза меди

Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в Группу Русская медная компания) завершил работы по установке двух дополнительных серий ванн по 40 ванн в каждой в цехе электролиза меди. Финальным этапом масштабного модернизационного проекта стал монтаж коммуникаций, обеспечивающих электроэнергией две новые серии электролизных ванн, – магистральной, бортовой и уравнительной ошиновки. Для нового оборудования специалисты КМЭЗ подобрали принципиально новую ошиновку.

«Ранее мы использовали сварные медные шины, конструкция которых не позволяла исключить потери электроэнергии. Поэтому для новых серий ванн мы решили применить монолитный медный профиль шириной 150 мм. В качестве подрядчика по изготовлению ошиновки была выбрана английская компания с тридцатилетним опытом», – пояснил начальник цеха электролиза меди предприятия Павел Плаксин.

Для выполнения заказа КМЭЗ потребовалось около 23 т меди. Подрядчик поставил КМЭЗ основные питающие шины (цельный медный профиль), а также разъединители, опоры для ошиновки, изоляторы. Монтажу ошиновки предшествовала футеровка новых электролизных ванн винипластом и опрессовка. Для подключения электросетей новых ванн в существующую магистраль пришлось остановить производственную цепь на 10 часов.

В апреле завод ожидает поставку последней партии необходимого для модернизации ЦЭМ оборудования – четырех новых конвейеров.

В результате модернизации цеха электролиза меди объем производства медных катодов на КМЭЗ вырастет 140 тыс. т в год. На реализацию проекта предприятие направило более 380 млн руб.