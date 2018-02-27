СУМЗ введет в работу новое оборудование в отделении очистки промстоков

На Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ, входит в УГМК) в отделении очистки промышленных стоков цеха серной кислоты (ЦСК) завершаются пусконаладка двух новых пресс-фильтров Tefsa (Испания). Новое оборудование в два раза производительнее, чем предшествующие агрегаты. Площадь фильтрации каждого составляет 202 м2.

Кроме того, к осени нынешнего года в отделении очистки промстоков будут простроены два новых приемных бака, каждый из которых вмещает 1000 м3 стоков ЦСК. Они придут на смену существующим бакам (по 500 м3 каждый), которые эксплуатируются уже 25 лет.

Работы начались осенью прошлого года. Сейчас в соответствии с графиком выполняется фундамент под поддон и сами баки. Приемные баки служат для приема и усреднения химического состава стоков, которые идут из главного корпуса цеха серной кислоты. ЦСК за сутки вырабатывает около 1,2 тыс. м3 стоков.

«Увеличение емкости приемных баков стабилизирует работу цеха, ослабит зависимость работы главного корпуса от отделения очистки промстоков. В приемных баках стоки перемешиваются и таким образом становятся более однородными, что положительно влияет на работу оборудования. Кроме того, баки – это буферная емкость. Благодаря увеличению емкости новых баков в два раза цех серной кислоты сможет функционировать больше суток, даже если оборудование отделения очистки промстоков будет остановлено, например, на обслуживание», – пояснил главный химик СУМЗ Игорь Нечаев.

Как отмечают специалисты предприятия, отходящие газы медеплавильного производства охлаждаются и промываются в промывном отделении цеха серной кислоты. Все производственные сточные воды ЦСК направляются в отделение очистки промышленных стоков для очистки от примесей. Фильтрация позволяет вывести из промстоков полиметаллический концентрат, который в дальнейшем отправляется на утилизацию на специализированные предприятия.

На замену фильтр-прессов и строительство приемных баков предприятие планирует направить в общей сложности более 210 млн руб.