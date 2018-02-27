Власть хаоса. Российский и мировой рынок сортового проката: 18-26 февраля

Вполне вероятно, что спотовый рынок, возможно, уже достиг дна, но не готов еще оттолкнуться от него. Хотя, пожалуй, все понимают, что в марте спотовые котировки, скорее всего, придется поднимать. Для этого есть много причин, и ожидаемое весеннее оживление строительной отрасли — еще не самая веская из них.

ировой рынок сортового проката перешел на траекторию роста. После завершения новогодних праздников в Китае активизировался спрос на Дальнем Востоке, а в Турции строительные компании во второй половине февраля расширили закупки арматуры. Это позволило российским экспортерам увеличить стоимость заготовки.

Цены на заготовку и сорт в целом идут на повышение. Но ситуация может резко измениться, если американские власти введут заградительные пошлины на импорт стальной продукции «в интересах национальной безопасности». В рискованном положении находится, прежде всего, Турция

. В настоящее время

США являются крупнейшим покупателем турецкой арматуры, и пошлины могут обернуться резким провалом на этом рынке.