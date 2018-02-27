арматура , Российский рынок металлов , заготовка , Мировой рынок стали , Российский экспорт стали | 27 февраля 2018 г. | 12:12
Власть хаоса. Российский и мировой рынок сортового проката: 18-26 февраля
- К ограниченной платежеспособности потребителей добавляется и недостаток оборотных средств у дистрибьюторов, которые вынуждены идти на все более значительные уступки покупателям, чтобы осуществлять продажи. Большинство поставщиков в Москве снова сбавили котировки в прайс-листах, продолжив понижение, непрерывно идущее с начала года.
- Вполне вероятно, что спотовый рынок, возможно, уже достиг дна, но не готов еще оттолкнуться от него. Хотя, пожалуй, все понимают, что в марте спотовые котировки, скорее всего, придется поднимать. Для этого есть много причин, и ожидаемое весеннее оживление строительной отрасли — еще не самая веская из них.
- Мировой рынок сортового проката перешел на траекторию роста. После завершения новогодних праздников в Китае активизировался спрос на Дальнем Востоке, а в Турции строительные компании во второй половине февраля расширили закупки арматуры. Это позволило российским экспортерам увеличить стоимость заготовки.
- Цены на заготовку и сорт в целом идут на повышение. Но ситуация может резко измениться, если американские власти введут заградительные пошлины на импорт стальной продукции «в интересах национальной безопасности». В рискованном положении находится, прежде всего, Турция. В настоящее время США являются крупнейшим покупателем турецкой арматуры, и пошлины могут обернуться резким провалом на этом рынке.
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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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Просмотров: 228
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