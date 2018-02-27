Тенденции развития мировой алюминиевой отрасли

Мировой спрос на алюминий по итогам 2017 г. вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом благодаря экономическому росту в крупнейших регионах мира, включая Китай, Европу и Северную Америку.

Рост промышленного производства, которое является основным потребителем алюминия, составил 6,6% в 2017 г., что выше роста 6% годом ранее. В частности, объем нового строительства в 2017 г. вырос на 10,5%, производство автомобилей выросло на 2,1%, при этом производство коммерческих автомобилей увеличилось на впечатляющие 13,8%. Существенные инвестиции в энергетическую отрасль, в особенности в развитие зеленой энергетики, также оказали поддержку спросу на алюминий.

В результате уверенного роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 1 млн т в 2017 г. и, по оценкам, увеличится до 2 млн т в текущем году.

Ожидается, что с опорой на хороший фундамент прошлого года спрос на алюминий в 2018 г. продолжит расти, увеличившись по итогам года до 67,3 млн т, или на 5%.

Отслеживаемые запасы алюминия за пределами Китая упали приблизительно на 1 млн т по сравнению с концом 2016 г. – до 2,9 млн т. по состоянию на конец прошлого года.

Производство первичного алюминия в мире в 2017 г. увеличилось на 5,7% – до 63,5 млн т. Лидером по-прежнему остается Китай, где прирост составил 9,5% (до 36,4 млн т).

Однако, в связи с проводимой в Китае реформой по оптимизации производства в алюминиевой отрасли, в 2017 г было сокращено 10 млн т нелегальных мощностей. Также ввиду ужесточения экологических норм в регионе «26+2», высоких издержек на перезапуск и низкой рентабельности существенная часть алюминиевых производств, закрытых в течение зимнего периода, не будут перезапущены после его окончания. Кроме того, реализуемые мероприятия могут привести к сокращению производства алюминия в годовом выражении на 1 млн т, глинозема – на 4,4 млн т по итогам текущего года.

Масштабное сокращение мощностей в Китае и постоянное сокращение запасов на LME повлияли на цену на металл. Так, в начале года цена алюминия на LME достигла $2256 за тонну – своего почти шестилетнего максимума, закрепившись впоследствии на уровне $2200 за тонну.

В целом, ожидается, что мировое производство первичного алюминия в 2018 г вырастет всего на 2,8%.