Вертолеты России начнут серийное производство легкого самолета в 2021 г.

Холдинг «Вертолеты России» (вхолит в Ростех) начнет серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС в 2021 г., сообщает во вторник пресс-служба компании.

Серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" в 2021 г. В настоящее время на предприятии уже началась подготовка производства к выпуску новой продукции.

По словам гендиректора Вертолетов России Андрея Богинского, сертификация воздушного судна начнется в 2019 г.

«Мы планируем начать сертификацию самолета ТВС-2ДТС в 2019 г., для этих целей первые два опытных образца будут созданы на базе разработчика проекта – СибНИА им. С.А.Чаплыгина. С 2020 г. к испытаниям смогут подключиться опытные образцы, собранные на Улан-Удэнском авиационном заводе, и к 2021 г. мы рассчитываем получить сертификат и запустить серийное производство самолета», – сказал Андрей Богинский.

ТВС-2ДТС станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в 1971 г. в СССР и в 2002 г. в Польше. Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных работ.