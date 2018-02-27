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Региональная металлоторговля России , складская торговля , Северсталь Дистрибуция | 27 февраля 2018 г. | 11:26

«Северсталь Дистрибуция» открыла новый склад на юго-востоке Москвы

«Северсталь Дистрибуция» открыла новый склад на юго-востоке Москвы

Новый склад московского филиала АО «Северсталь Дистрибуция» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») открылся в феврале 2018 г. на юго-востоке области в городе Электроугли. В свою очередь склад в городе Лобня на севере Московской области закрыт.

В Электроуглях площади закрытой и открытой зон хранения в несколько раз больше, чем на ранее используемой складской базе. Наличие кранов грузоподъемностью до 16 т позволит обрабатывать продукцию большим развесом (в частности, горячекатаные рулоны и трубы больших диаметров). К новому складу ведут удобные подъездные пути, приём и отгрузка металлопроката возможны железнодорожным и автомобильным транспортом. На складе есть возможность погрузки и выгрузки вагонов в ночное время.

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«Первая отгрузка с нового склада состоялась 21 февраля. Помимо повышения общей эффективности, расширение складских площадей будет способствовать увеличению объема продаж на ключевых клиентов региона. При выборе новой складской площадки мы ориентировались на удобство для наших потребителей – выгодное транспортное расположение склада позволит обслуживать клиентов из Москвы и с востока Московской области», - комментирует директор по продажам АО «Северсталь Дистрибуция» Владислав Палицин.

Склад на юге Москвы в промзоне «Толбино» продолжает функционировать в рабочем режиме.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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