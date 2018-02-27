Т Плюс начинает строительство крупнейших в России солнечних станций

Компания «Т Плюс» приступила к строительству крупнейшего в России фотовольтаического массива на западе Оренбургской области совокупной установленной мощностью 105 МВт. Команду на начало строительных работ дали председатель правления ПАО Т Плюс Денис Паслер и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Две новые солнечные станции будут построены в поселке Новосергиевка (45 МВт) и городе Сорочинск (60 МВт). Последняя станет самой крупной СЭС на территории России, построенной в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Строительство планируется завершить в начале 2019 года. Стоимость двух станций составляет свыше 10 млрд руб.

СЭС в Новосергиевке будет состоять из 152 175 фотоэлектрических модулей российского производства, расположенных на площади 92 га. В Сорочинске установят 202 075 солнечных панелей на площади 123,3 га. Поставщиком модулей выступит компания «Хевел».

«Оренбургская область является признанным лидером по развитию возобновляемых источников энергии, - заметил председатель правления Т Плюс Денис Паслер. – Здесь мы создаём уникальную для России конфигурацию региональной энергосистемы, в которой значительную роль играет именно альтернативная генерация. Убежден, что для многих территорий будущее – именно за таким подходом. Конечно, столь масштабная реализация передовых проектов была бы невозможна без поддержки Правительства России и областной администрации, за которую мы очень благодарны».