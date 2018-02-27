Группа НЛМК запускает сервис онлайн-голосования для акционеров

Группа НЛМК запускает сервис электронного голосования для акционеров e-voting. Впервые он будет использован компанией в ходе внеочередного собрания акционеров 12 марта 2018 г. для голосования за кандидатуру нового Президента (Председателя Правления).

Сервис e-voting делает более удобным голосование акционеров, а также поможет повысить качество корпоративного управления компании.

Онлайн-голосование в e-voting будет доступно всем категориям акционеров, зарегистрированным на портале госуслуг, вне зависимости от того, где хранятся их ценные бумаги - в реестре или в депозитарии. Система гарантирует им безопасность и конфиденциальность.

Доступ к сервису не требует специальных технических средств, подключение возможно из любой точки мира через Интернет.

Для участия в онлайн-голосовании через сервис «e-voting» на предстоящем внеочередном собрании акционеров НЛМК необходимо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте компании.

Платформа e-voting разработана Национальным расчетным депозитарием и является универсальным инструментом для голосования. Она позволит владельцам ценных бумаг не только дистанционно участвовать в собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия, но и осуществлять голосование на собраниях, проводимых в заочной форме.

Использование сервиса e-voting для акционеров бесплатное. Сервис позволяет акционерам регистрироваться на собрании и голосовать в электронном виде, наблюдать за веб-трансляцией собрания либо за текстовой трансляцией, знакомиться с повесткой дня и материалами собрания, поддерживать онлайн-связь с эмитентом во время собрания.