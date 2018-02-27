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Орловская область , дорожное строительство | 27 февраля 2018 г. | 13:05

В Орловской области в 2018 г. приведут в нормативное состояние более 50 км федеральных трасс

В Орловской области в 2018 г. приведут в нормативное состояние более 50 км федеральных трасс

В 2018 г. подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Харьков отремонтирует в регионе почти 52 км федеральных автодорог, в том числе 11 км – капитально, сообщает пресс-служба ведомства.

Капитальный ремонт выполнят на 11-километровом участке трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в Покровском районе области. В его ходе на объекте проведут работы по усилению существующей дорожной одежды, восстановлению ширины проезжей части, укреплению обочин, устройству водосбросных сооружений, ремонту водопропускных труб. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят новые дорожные знаки, барьерное ограждение, линии искусственного электроосвещения, отремонтируют автобусные остановки, нанесут горизонтальную разметку.

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До конца года обновят 12 км трассы Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел в Болховском районе, а также два участка автомагистрали М-2 «Крым» общей протяженностью более 28 км в Кромском и Мценском районах.

В этом году завершатся ремонтные работы на мосту через реку Кунач на 79-м км автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов. Ремонт искусственного сооружения начался в мае 2017 г. и на сегодняшний день выполнено 65% работ. Уже завершены работы по устройству мостового полотна, замене подферменников, швов омоналичивания пролетного строения. В этом году планируется выполнить ремонт пролетных строений, опор, конусов, лестничных сходов.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
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