Американский президент поддерживает тотальные ограничения на импорт стали и алюминия

По данным информационного агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп поддерживает наиболее жесткий вариант ограничения импорта стали алюминия из трех возможных сценариев, предложенных в середине февраля Министерством торговли.

В соответствии с ним, все виды стальной продукции, поступающие в США из всех стран мира, должны облагаться импортной пошлиной в размере 24%. Для алюминия ее ставка составит 10%.

Данное решение выглядит достаточно противоречивым даже с точки зрения американских правящих кругов. Некоторые политики опасаются, что введение пошлин вызовет резко негативную реакцию со стороны торговых партнеров США во главе с Китаем и Евросоюзом, а также приведет к подъему цен на стальную продукцию на внутреннем рынке, что снизит конкурентоспособность американских компаний. Кроме того, ряд американских СМИ отмечают, что большую часть стали в США экспортируют «союзники» - Канада, Южная Корея, Мексика, Германия.

Пентагон, ради которого якобы затевалась вся история с ограничением импорта стали и алюминия «в интересах национальной безопасности», в целом выразил поддержку идее сокращения внешних закупок. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что обеспокоен возможным ухудшением взаимоотношений с союзниками из-за тарифов, и предложил ввести «таргетированные» тарифы на сталь и отложить введение пошлин на алюминий, использовав их как наказание для тех, кто «неподобающим образом» ведет себя на рынке.

Одна из рекомендаций Министерства торговли США как раз и предполагает введение 53%-ных пошлин на импорт стали из 12 стран и 23,5%-ных пошлин на алюминия из 5 стран. Китай, Вьетнам и Россия значатся при этом в обоих списках.