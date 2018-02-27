Кузнечный завод КамАЗа перевыполнил план 2017 г. по выпуску продукции

Кузнечный завод КАМАЗа значительно перевыполнил план по продукции диверсификации по итогам прошлого года. Сторонним заказчикам реализовано поковок на 0,86 млрд руб. при запланированной сумме 0,68 млрд руб. Согласно бизнес-плану на текущий год предстоит выпустить продукции диверсификации на 0,92 млрд руб.

Чтобы достичь новой цели и обеспечить выполнение плана, персонал завода, задействованный в выпуске продукции диверсификации, скорректировал камазовские январские каникулы. Так, около 700 человек вместо корпоративного отпуска 9 января приступили к работе, и уже на следующий день первая продукция 2018 г. была отгружена потребителям.

«Наш ассортимент – порядка 80 наименований поковок для предприятий автопрома, занятых изготовлением автокомпонентов на легковые и грузовые автомобили. В основном, это коленчатые валы для наших партнёров из Ярославля, Калуги, а также поковки для производства коробки передач СП “ЦФ КАМА”», – рассказал заместитель директора кузнечного завода – коммерческий директор Андрей Купцов.

Стимулом к ежемесячному досрочному выполнению плана по продукции диверсификации является растущий спрос сторонних заказчиков, а также принятая к исполнению программа модернизации действующего оборудования завода.